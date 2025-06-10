10/06/2025 17:23

《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講

《經濟通通訊社10日專訊》市場關注倫敦中美經貿會談進展，投資者普遍期待此次會談能為全球經濟帶來積極變化，緩解中美貿易緊張局勢，進一步提振全球市場信心。美股三大指數昨日（9日）收市各有升跌，道指跌1.11點報42761.76點；標普500指數升5.52點或0.09%，報6005.88點；納指升61.28點或0.31%，報19591.24點。港股方面，恆生指數收市報24162，跌18點或0.1%，成交2503億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:30pm，歐洲央行執委唐納利在2025國際金融協會(IIF)歐洲首席風險官論壇上發表演講；同一時間，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一個銀行和資本市場會議的討論。11日凌晨1:00am，英倫銀行金融政策委員會外部成員Randall Krozner在歐洲央行主辦的2025年金融穩定和宏觀審慎政策會議演講。(wa)

