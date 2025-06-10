10/06/2025 07:55

【關稅戰】中美官員結束倫敦首日會晤，談判將於周二繼續舉行

《經濟通通訊社10日專訊》中國副總理何立峰與美國財長貝森特等，周一（9日）在倫敦蘭卡斯特宮進行了6個多小時的磋商，結束了首日談判。雙方將於當地時間周二（10日）上午10時再次會面。



外電引述美方官員透露，中美之間的談判主要為緩和科技與稀土出口矛盾。美國代表團成員還包括商務部長盧特尼克，和貿易代表格裏里爾。盧特尼克的到場凸顯了出口管制在此次談判中的重要地位。



美方暗示，為換取中國放鬆稀土出口限制的保證，願意取消對部分技術的出口管制。特朗普政府準備取消近期針對晶片設計軟件、飛機發動機部件、化學品及核材料的一系列限制，其中許多措施是過去幾周出台的。



稀土在能源、國防和科技等領域的大量產品中扮演著至關重要的角色，包括智能手機、戰鬥機及核反應堆棒。中國佔到了全球稀土產量的近70%。(jf)