10/06/2025 08:05

【ＡＩ】蘋果新品大會再度延遲Siri AI升級，股價跌逾1%

《經濟通通訊社10日專訊》蘋果(US.AAPL)周一（9日）在加州庫比蒂諾總部舉行2025年全球開發者大會(WWDC)，推出多項新產品與功能。但備受關注的Siri語音助手升級由於技術尚未完善，相關功能將延遲推出。受消息影響，蘋果日內下跌1.2%。



蘋果軟件主管Craig Federighi表示，由人工智能Apple Intelligence驅動的Siri升級，短期內不會推出。這一進展較預期緩慢，引發外界對蘋果AI發展的關注。



另外，蘋果推出全新「液態玻璃」設計語言，將應用於iPhone、Apple Watch等設備，帶來半透明、流暢且具現代感的界面效果。至於今年推出的其他產品新功能方面，蘋果將會重新設計iOS的相機、照片、電話及FaceTime程式等。(kk)