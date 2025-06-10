10/06/2025 08:20

【開市Ｇｏ】中美會談未完，蘋果Siri無更新，比亞迪拆股除淨

2025年6月10日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市各有升跌，標普500指數連升8日，市場關注倫敦中美經貿會談進展，投資者普遍期待此次會談能為全球經濟帶來積極變化，緩解中美貿易緊張局勢，進一步提振全球市場信心。道指收市跌1.11點，報42761.76點；標普500指數升5.52點，或0.09%，報6005.88點；納指升61.28點，或0.31%，報19591.24點。目前標普500指數距2月19日創下的歷史高位6144.15僅距約3%。中國金龍指數上升151點。



2、中國國務院副總理何立峰於周一（9日）下午，在英國倫敦與美國代表舉行「中美經貿磋商機制」首次會議，歷時逾6小時。《央視》公眾號「玉淵譚天」表示，會議將於周二（10日）繼續進行。



3、《華爾街日報》報道，在「中美經貿磋商機制」首次會議前，美國總統特朗普給予美國談判人員空間，解除對華出口管制。



4、蘋果公司周一（9日）在美國加州總部舉行2025年「全球開發者大會」，並推出多項新產品及新功能，包括用於各款蘋果產品的液態玻璃。另外，蘋果公司於今年秋季將「OS 2​​6」的操作系統等。不過，市場早前預期Siri語音助手會獲蘋果AI加持，蘋果軟件主管費德里吉承認短期內將不會推出Siri更新，受消息影響，蘋果在美股價跌逾1%。



5、美國洛杉磯警民衝突事件升溫，美國國防部已派遣700名美國海軍陸戰隊，前往洛杉磯支持國民警衛軍的工作。另外，加州政府則向法院提出訴訟，要求裁定美國總統特朗普發布的總統備忘錄、國防部調派加州國民警衛隊進入洛杉磯地區的命令違法，並要求撤銷相關命令。



6、中國國務院新聞辦公室將於周二（10日）上午10時舉行新聞發布會。國家發改委副秘書長肖渭明、教育部、民政部、財政部、人力資源社會保障部、國家衛生健康委有關負責人，將介紹進一步保障和改善民生有關政策情況，並回答記者問題。



7、三隻中小型新股周二（10日）在港股上市，周一（9日）暗盤表現個別發展，容大科技(09881)及新琪安(02573)暗盤飆升逾70%；至於元光科技暗盤則下跌逾10%。另外，多間A股上市公司亦有傳準備來港上市，包括內地珠寶股潮宏基、鋰電池供應商億緯鋰能等。



8、澳門政府給予「衛星賭場」的3年過渡期今年底到期，新濠國際(00200)旗下新濠博亞，以及銀娛(00027)旗下澳門娛樂場將會在今年底前結束衛星場經營，而澳博(00880)旗下澳娛計劃買回部分衛星場自營。



【焦點股】



蘋概股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)

- 蘋果隔晚在美國舉行2025年全球開發者大會(WWDC)開幕日，推出多項新產品及新功能，惟Siri的AI更新確認跳票



比亞迪(01211)

- 「10送8」紅股及每10股轉增12股今日除淨，股東持股變相一拆三



澳門博彩股：澳博控股(00880)、澳門勵駿(01680)、滙彩控股(01180)

- 新濠博亞及銀河娛樂(00027)決定終結衛星場營運，澳博(00880)旗下澳娛計劃買回部分衛星場自營

- 滙彩控股經營衛星場屆滿將不續期，昨價崩近五成停牌後今復牌



比特幣ETF: FA南方比特幣(03066)、 FA三星比特幣(03135)

- 比特幣漲回11萬美元關口，距離5月創下的歷史高點相差2000美元



丘鈦科技(01478)

- 5月攝像頭模組銷售3392.3萬件，同比下降15.6%



新琪安(02573)

- 暗盤收高逾72%，每手賺2740元



容大科技(09881)

- 暗盤收高76%，每手賺3800元



METALIGHT (02605)

-暗盤潛水15%，每手蝕576元



【油金報價】



紐約期油下跌0.09%，報65.33美元/桶



布倫特期油上漲0.99%，報67.13美元/桶



黃金現貨下跌0.02%，報3324.99美元/盎司



黃金期貨下跌0.30%，報3345.00美元/盎司