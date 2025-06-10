10/06/2025 19:07

恒生協助逾500個過渡性房屋家庭開立高息儲蓄戶口

《經濟通通訊社10日專訊》恒生銀行(00011)表示，積極推動普及金融，於去年4月成為「賽馬會躍見新生活」計劃的理財策略夥伴，協助過渡性房屋家庭建立儲蓄習慣，培養理財知識。計劃推行至今，已成功協助超過500個家庭開立高息儲蓄戶口，累積儲蓄額達1500萬元。



在計劃下，恒生特別為全港24個過渡性房屋及2個簡約公屋項目的參與者制訂了一個為期兩年的特惠高息儲蓄計劃，提供可遞增至最高6%的港元儲蓄年利率，鼓勵他們建立儲蓄習慣，提升理財能力。



截至2025年4月底，恒生已動員80名理財義工隊成員，走入12個過渡性房屋項目，為超過500個家庭開立高息儲蓄戶口，當中近九成家庭已開始建立儲蓄習慣，平均每戶儲蓄約為2.9萬元，更有25%的家庭成功儲蓄超過6萬元。



恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，很高興可以發揮恒生銀行的獨有角色，透過專業知識服務社區，協助低收入家庭建立儲蓄習慣，提升理財能力，長遠推動他們擺脫貧窮，提升生活質素。(bi)