10/06/2025 19:51

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社10日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及美國公布CPI，料為周三（11日）市場焦點。



*英倫銀行審慎政策執行主管發表講話，日本公布PPI*



各國重要經濟活動方面，英國財政大臣里夫斯宣布多年支出計劃。周三本港時間11:15am，歐洲央行總裁拉加德發表講話。2:30pm，英倫銀行審慎政策執行主管Victoria Saporta就貨幣政策的落實發表講話。5:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在高盛歐洲金融會議上發表主題演講。5:30pm，歐洲央行執委連恩出席一場論壇。晚上6:00pm，英倫銀行金融穩定戰略與風險執行主管Nathanael Benjamin在全球投資管理峰會演講。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內就「數字支付的現狀與未來」講話。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布5月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由4%收窄至3.5%。8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.5%，經季節調整料由326.43升至327.32。



在本港，明日公布業績的公司有:鷹美(02368)等。(wa)