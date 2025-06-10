10/06/2025 11:24
《港元利率》一個月拆息六連跌報0.55厘，但一、兩星期利率升
《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息持續偏軟，一個月及以上拆息全線走低，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌六天，報0.54524厘，續創2022年6月15日後新低，反映銀行資金成本的三個月拆息亦微跌至1.69714厘，是5月30日後最低。
隔夜息維持0.02厘。一、兩周拆息齊升，但六個月及一年期拆息分別降至2.38976厘和3.01393厘。港元匯價最新報7.8482，較前收價跌0.005%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性。香港銀行體系總結餘今日回落至1735.19億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息維持0.02厘。一、兩周拆息齊升，但六個月及一年期拆息分別降至2.38976厘和3.01393厘。港元匯價最新報7.8482，較前收價跌0.005%。
金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性。香港銀行體系總結餘今日回落至1735.19億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02
|-
|一周
|0.11054
|+0.072
|兩周
|0.22595
|+1.387
|一個月
|0.54524
|-1.458
|兩個月
|1.23952
|-3.28
|三個月
|1.69714
|-2.25
|六個月
|2.38976
|-3.34
|一年
|3.01393
|-2.559
資料來源：香港銀行公會