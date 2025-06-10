10/06/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 - 一周 0.11054 +0.072 兩周 0.22595 +1.387 一個月 0.54524 -1.458 兩個月 1.23952 -3.28 三個月 1.69714 -2.25 六個月 2.38976 -3.34 一年 3.01393 -2.559

《經濟通通訊社10日專訊》港元拆息持續偏軟，一個月及以上拆息全線走低，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌六天，報0.54524厘，續創2022年6月15日後新低，反映銀行資金成本的三個月拆息亦微跌至1.69714厘，是5月30日後最低。隔夜息維持0.02厘。一、兩周拆息齊升，但六個月及一年期拆息分別降至2.38976厘和3.01393厘。港元匯價最新報7.8482，較前收價跌0.005%。金管局資料顯示，香港銀行昨天向金管局貼現窗借取2000萬元隔夜流動性。香港銀行體系總結餘今日回落至1735.19億元。(cl)資料來源：香港銀行公會