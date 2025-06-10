10/06/2025 11:56

【關稅戰】日本及印度企業催促中國商務部加快稀土出口審批

《經濟通通訊社10日專訊》稀土告急，日本及印度的受影響行業均催促中國商務部加快稀土出口審批。



據日本《共同社》報道，就中國限制稀土出口，在華日企組織中國日本商會表示，管制政策對日企產品造成影響，已在上月底向中國商務部要求加快被列入管制對象的稀土出口審批。據稱，中國商務部對此積極回應，部分出口已開始獲准。



中國日本商會指出，管制對在華日企的穩定生產是極其重要的問題，希望加強與負責出口管理實務的地方政府的協調、加快審批，以及開展支援日企的對話。



另外，據《印度時報》報道，為獲得稀土供應許可，印度汽車行業敦促政府通過外交渠道與中方接觸，加快審批流程。



業內人士透露，多家印度供應商已通過其在中國的合作夥伴，向中方有關部門申請稀土出口，但迄今為止尚未獲得任何許可。(ct)

