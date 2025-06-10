10/06/2025 15:25

【數據解讀】瑞銀汪濤：中國對美「搶出口」後可能會出現反向調整

《經濟通通訊社10日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤發表報告指出，內地5月貿易增速溫和放緩，未來或將進一步走弱。假設關稅稅率保持在目前水平，中國對美「搶出口」可能在6月貿易數據中更為明顯，但PMI新訂單指數等其他數據持續表明實際需求疲軟，並且「搶出口」後可能會出現反向調整。



*中美貿易局勢緩和，但對美出口進一步下跌*



瑞銀估算5月對美出口環比繼續下滑4.7%，而4月曾創下超過26%的歷史環比最大降幅；環比下滑拖累其同比降幅擴大至34.6%（4月同比下跌21%）。5月12日中美雙方將所謂「對等關稅」稅率從125%下調至10%，最開始在4月2日加徵的34%「對等關稅」中的24%暫緩90天執行。然而，芬太尼相關的20%關稅仍然有效；232條款下針對鋼鐵、鋁和汽車產品的加徵關稅也仍然有效。再加上此前特朗普第一任期和拜登政府已經徵收的關稅，估算中美日內瓦經貿會談後美國對中國產品的總加權平均關稅稅率（從價）目前約為43.5%，而之前為110%。近期中美貿易局勢緩和後，媒體報道中國企業開始對美國搶出口，在不確定性高企下，貿易商利用關稅下降的時間窗口加快出口。不過，月度整體對美出口並未證實這一點，部分可能由於5月12日之後企業對美國搶出口不足以完全抵消月初關稅稅率高企的拖累。此外，由於美國對中國商品的關稅稅率仍高於其他經濟體，搶出口可能僅出現在部分行業，對5月整體出口影響較小。



*汽車出口同比增速升至歷史高位*



5月一籃子消費品出口同比降幅從此前的3.2%進一步擴大至4.3%。另一方面，一籃子IT 產品出口同比增長加快，其中集成電路出口同比增長超過33%，為近年來最高增速之一。相反，個人電腦和智能手機出口同比跌幅均擴大。綜合來看，中國對其他經濟體的IT產品零部件出口增長但電子消費品出口放緩。這也呼應中國對美出口進一步下滑，但對亞洲其他經濟體出口依然保持穩健。5月汽車和汽車零部件出口恢復至兩位數的同比增速，為年內首次，瑞銀估算5月汽車出口量環比增長7%以上，月度出口規模創歷史新高。



*進口同比降幅超預期*



5月進口同比下降3.4%，再度弱於市場預期（同比下降0.8%）和4月（同比下降0.2%）。實際進口量再次回落至同比下降1.8%。一籃子大宗商品進口同比跌幅從此前的10.3%擴大至15.7%。銅礦石進口同比增長放緩，鐵礦石同比降幅擴大。估算顯示，經季節性調整後，銅礦石和鐵礦石的進口量趨勢均有所改善，表明儘管存在外部關稅風險，國內需求總體上保持穩定。此外，電腦進口增速進一步放緩，部分由於高基數效應，同時也可能受制於美國對華AI相關技術出口管制。IT零部件的進口增長也有所放緩，部分可能由於與其他出口經濟體相比，中國對美國消費電子產品出口仍面臨更高的關稅，而且鑑於宏觀不確定性，對消費電子產品的整體需求也並不強勁。(ct)