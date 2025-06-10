10/06/2025 08:44

【關稅戰】機構：美國5月自中國海運進口商品同比降28.5%

《經濟通通訊社10日專訊》據《路透》報道，供應鏈技術提供商Descartes周一（9日）表示，隨著美國總統特朗普加徵的145%關稅生效，5月美國從中國海運進口的商品同比驟降 28.5%，創新冠疫情以來最大降幅。



中國是美國最大的海港進口商品供應國，其中包括通過美國最繁忙的洛杉磯/長灘港的進口。美國5月海運進口總量同比下降7.2%，打破了此前企業為規避關稅而提前進口所推動的連續增長勢頭。



美國西海岸港口對中國貿易的依賴程度較高，因此首當其衝受到影響。Descartes稱，4月到5月，長灘港和洛杉磯港來自中國的商品驟降，降幅分別為31.6%和29.9%。



中美上月同意暫停徵收懲罰性關稅90天。兩國官員9日在倫敦舉行會談，尋求緩解貿易爭端。港口高管和航運顧問預計，在關稅休戰期間，來自中國的貨運量將反彈，但幅度料較小。



Descartes表示，隨著進口商在到岸成本上升的情況下重新評估採購策略，原產中國的進口在未來幾個月可能會趨軟。(ry)