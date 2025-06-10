10/06/2025 14:07

【關稅戰】花旗：中美達成「交易性」協議概率升，中國無緊迫壓力

《經濟通通訊社10日專訊》中美在倫敦進行第二輪經貿會談之際，投行花旗認為，雙方達成一項交易性協議的可能性上升；不過中國決策者可能只會做出謹慎讓步，比如在稀土出口管制方面，以換取美國放鬆部分出口管制或下調關稅等。



花旗在中國發布5月份外貿數據後的點評報告中重申，20%的芬太尼關稅有很大機會通過談判暫停甚至取消。鑒於出口仍保持韌性，「中國可能並無迫切與美國達成協議或是刺激經濟的壓力，」報告稱。



報告並指出，高頻追蹤數據顯示，6月以來航運活動依然表現良好，中國到美國的集裝箱船離港量降幅收窄，同時整體貨物吞吐量保持穩定。預計90天的關稅暫緩窗口期間，「搶出口」情況可能持續。



*次季GDP增速有望超5%，近期不會有重大政策變動*



花旗認為，中國二季度國內生產總值(GDP)實際增速有望超過5%，三季度經濟增速也將受益於低基數效應，因此在7月政治局會議上或9月份之前料不會有重大政策變動。



中美高級經濟官員9日起在倫敦舉行會談，美國總統特朗普周一表示，會談進展順利，與中國「談得很好」。(ry)