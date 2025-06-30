10/06/2025 09:25

【ＡＩ】DeepSeek核心高管傳離職創業，入Agent賽道

《經濟通通訊社10日專訊》中國生成式人工智能(AI)初創公司DeepSeek崛起之際，據內媒引述消息報道，在半年前，DeepSeek一名核心高管已悄然離職創業，並將於今年聖誕節前後發布Agent產品。



消息指出，該高管原為DeepSeek CTO。另有知情人士透露，DeepSeek內部並無明確為「CTO」職位，但有承擔相應工作的人士。據悉，這位DeepSeek核心高管的創業項目已拿到某頭部風險投資(VC)融資。



報道提到，半年前正值DeepSeek最火熱的時期，該核心高管卻選擇在當時離職創業並切入Agent賽道，這一時間點的選擇耐人尋味。有相關行業人士表示，該核心高管戴著DeepSeek的光環不愁找不到融資。這反映出目前AI創業環境中的一個現實，即是頭部大模型公司的技術人才已成為資本市場追逐的「香餑餑」，尤其是那些參與過核心模型研發的高管們。



DeepSeek在大約3個月前傳出正在招聘多個財務相關崗位，涉及CFO、財務副總監、財務總監等。對此，接近DeepSeek方面的知情人士稱，創始人梁文峰的確正在招CFO，但絕對不是與資本市場方向的職位，而DeepSeek在近期更不可能有融資或IPO相關計劃。(jq)