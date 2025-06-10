10/06/2025 09:36

【聚焦人幣】特朗普稱中美經貿會談順利，人幣即期開市升30點子

《經濟通通訊社10日專訊》在倫敦舉行的中美經貿磋商機制首次會議歷時逾6小時後結束，據悉雙方會在香港時間周二下午約5時再次開會。美國總統特朗普表示，會談進展順利，他從在倫敦的團隊只得到很好的報告。



人民幣兌一美元中間價今報7.1840，較上個交易日升15點子，創5月26日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至13點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開30點子，報7.1808，上個交易日即期匯率收盤報7.1838。



市場人士表示，短期看當前中國的經濟基本面並不支持人民幣明顯升值，後續反彈空間更依賴美元調整的幅度。中美談判如果有實質性進展，將有利於中國外貿恢復增長，助力中國經濟企穩，從中期看有利人民幣回升。



中金公司外匯團隊最新半年度展望認為，下半年美元仍有一定的下行空間，關稅對美國經濟的影響也將逐步在硬數據中得以體現；而人民幣在高關稅影響下表現超出預期，這和美元轉弱或有很大關係。(jq)