10/06/2025 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌31點子報7.1869，創近一周新低

《經濟通通訊社10日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1869，較上個交易日4時30分收盤價跌31點子，創6月4日以來近一周新低，全日在7.1787至7.1942之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌46點子，報7.1885。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1840，較上個交易日升15點子，創5月26日以來半個月新高，和市場預測偏離收窄至13點。



交易員稱，中間價要出現更大的彈性，估計需要美元進一步調整。本周中美談判公布實際進展之前，即期匯價大概率不會選擇方向。花旗最新觀點稱，如果中美談判缺乏具體進展，可能會讓市場失望，並強化中美談判進展緩慢的預期。



瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤表示，預計中國不會主動利用人民幣貶值作為應對關稅衝擊的政策工具，也不會允許人民幣大幅貶值。鑒於內需疲軟和通縮壓力，人行不會推動人民幣匯率大幅升值。因此，預計2025年末人民幣對美元匯率為7.4左右，全年或在7.0-7.4區間波動，近期可能更為趨近偏強區間。近期人民幣兌美元走強背景下，資本外流壓力可能略有緩解。(jq)