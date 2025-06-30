10/06/2025 17:24

【ＡＩ】美團發布AI編程智能體NoCode，聊天就能做出軟件

《經濟通通訊社10日專訊》美團(03690)今日正式發布首款AI Coding Agent（AI編程智能體）產品NoCode。這款對話式AI編程工具能夠通過多輪自然語言交互，自動完成編碼任務並完成部署，適用於數據分析、產品原型設計、運營工具開發及門戶網站生成等場景，讓「0基礎」用戶通過聊天就能做出專屬網站和軟件工具。



*代碼生成等能力與GPT-4o、DeepSeek-V3等相當*



據介紹，NoCode集成了美團自研千億參數規模的模型LongCat，該模型採用混合專家架構，在通用能力及代碼生成等基準測試中達到一線水平，與GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet、DeepSeek-V3-0324等模型表現相當。此外，模型針對Web前端開發進行了優化，能夠高效理解和生成HTML、CSS、JavaScript等前端代碼，為無代碼開發提供強力支持。



NoCode相關負責人程大同表示，NoCode源自美團內部「黑客馬拉松」活動，從立項到正式發布僅半年時間，而在發布前的灰度測試中，產品已被用戶廣泛應用於小遊戲、點餐系統、養殖場監控系統等產品和工具的開發，展現出強大的實用性。此次正式發布的NoCode版本，進一步優化了開發、測試、部署及bug修復等流程問題，可幫助用戶顯著簡化研發流程和產品創作等工作。(sl)