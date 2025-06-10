10/06/2025 09:00

《珠玉之論－陳鳳珠》內地將繼續增持黃金以對沖風險

《珠玉之論》國家外匯管理局的數據顯示，截至5月底，內地的外匯儲備規模達到3.29萬億美元，為近8個月高位，主要受到財政政策、貨幣政策及經濟增長前景等因素影響。而內地5月底黃金儲備達7383萬盎司，創歷史新高，為連續7個月增持黃金，不過，5月增持黃金的速度進一步放慢，相信因黃金價格高企。人行逐步調整資產配置，但仍有機會持續推進外匯儲備多元策略。



預期內地會長期增持黃金，以提升黃金儲備佔比來對沖金融風險，並減低對美元資產的依賴，未來人行或有機會進一步加大非美元資產的布局。其實，黃金價格於今年年初的每盎司約2600美元，升至目前的每盎司3300美元，內地仍然持續增持黃金，顯示黃金在環球經濟前景不明朗下的避險重要性。《獨立股評人 陳鳳珠》



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