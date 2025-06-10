10/06/2025 11:37

《股壇解碼－戴名》美經濟五十步笑百步，太興集團每況愈下

《股壇解碼》美國剛公報的ISM製造業指數意外下跌至48.5，顯示製造業欠缺復甦動力，JOLTS職位空缺卻上升至接近740萬，顯示勞動市場仍然緊張；ADP非農就業數據增幅低於市場預期，首次申領失業救濟金人數停留在24萬人的合理區間上限。製造業欠缺動力的主要原因，包括特朗普的貿易政策存在極大的不確定性、供應鏈瓶頸和市場需求疲軟。特朗普的關稅政策大大影響企業的成本結構，導致供應商將額外成本轉嫁給客戶，價格的升高進一步削弱市場需求，供應商交貨時間創下近3年最長，運力和供應鏈明顯欠缺復甦動力，企業在高成本與不確定性下減少採購，進一步推低進口指數至2009年以來最低，製造業持續萎縮影響生產力和就業人數。通脹持續高，數據好壞參半，市場對美國聯儲局的利率政策更加無從猜測。美元強勢將利好資金流入美國，散戶短線不宜看淡美股。



*藥石亂投*



歐元區5月CPI年增率降至1.9%，低於歐洲央行(ECB)設定的2%目標，ECB決定再降息0.25厘，令基準利率降至2厘，以刺激經濟增長，但美國的關稅政策可能對歐洲企業造成額外壓力，特別是鋼鐵與汽車產業。另外，歐洲各國政府增加國防和基礎建設支出，亦可能推升未來通脹風險。市場對ECB的降息決策反應不一，部分分析員認為過度寬鬆可能削弱市場信心，亦會導致資本外流，影響歐元匯率和經濟復甦速度，ECB未來的政策調整才是市場焦點。



*兵行險著*



中國5月CPI按年下降0.1%，按月下降0.2%，而PPI按年下降3.3%，按月下降0.4%。這些數據反映出中國經濟仍面臨通縮壓力，尤其是工業領域的價格持續低迷，企業投資意願仍低。房地產市場的低迷嚴重影響消費信心，未來經濟復甦仍需依賴更強的市場信心和政策效果。近期的經濟政策中有些措施略帶兵行險著，成功可推動經濟復甦，但失敗則可能為整個金融體系帶來更大震盪。政府希望透過補貼鼓勵企業和消費者更換設備和耐用品以刺激內需，但市場若果需求不足，或企業投資意欲繼續低迷，政策可能無法達到預期效果。地方政府希望透過加大基礎建設投資帶動經濟增長，但要慎防資金運用不當或債務負擔超負荷，都可能加劇財政壓力，影響長期經濟穩定。



*謀定而動*



恒指期權認沽比例64:36，短期阻力位落在24800點；牛熊證街貨比例68:32，牛證重倉位介乎23500點至23700點，熊證重倉位則在24300點至24500點之間。大市或有機會先高後低，端午節假期帶動本地消費，零售業銷售額不及市場預期，住宅物業5月成交量按月成交量下降超過10%，房地產市場虛火過後仍然復甦無望。香港出口額近期雖略見增長，主要原因很有可能是廠商趁延後增加關稅的空窗期加快出口所致，散戶應避免過度高追或過度看淡。恒指短線支持位在22600點，投資者宜戒急用忍，不要衝動入市。



*股票簡評*



太興集團(06811)主要在香港、內地、澳門和台灣從事餐廳營運和食品銷售業務，是一家源自香港的多元品牌休閒餐飲集團，旗下擁有多個品牌，包括太興、茶木、敏華冰廳、錦麗等，並在香港、內地及澳門設有超過200間餐廳。



最近發現一個很奇怪的地方，集團的新店裝修愈來愈豪華，明顯看出集團希望轉型走中高路線，相信主要原因是平價膳食市場已被眾多的兩餸飯食肆所攻佔，集團只能避重就輕。不過，現在集團旗下茶餐廳的一個晚餐價錢高達約100元，除了少數在50元至60元之間，大部分都是70元至90元之間。現在香港各行各業正面對近年最艱難的營商環境，眾多市民都勒緊褲頭生活，隨便80多90元的一餐飯變得有點奢侈，而近年香港餐飲業因食材、租金和人力成本上升而影響盈利能力，當中的租金不斷上調，更是對餐飲行業的致命一擊。另外，集團和其他大型公司犯了同一錯誤，就是把資金投入到房地產，集團截至今年3月31日止可能錄得除稅前重大虧損接近5000萬元，而去年同期之除稅前虧損不足600萬元，主要因為投資物業的公平值虧損超過9000萬元，真的是賺錢不如蝕的多。做實業和炒賣本來就是兩回事，奉勸一句，還是腳踏實地經營餐飲才是求生之道。



筆者在2022年11月底時，曾估計集團股價會由當時的0.68元下跌至0.48元，雖然筆者文章出街後，集團股價在不足一個月內升至1.06元才出現回調，但沒買入比買錯好，之後一直向下尋底，去年終於跌至歷史低位0.455元再反彈，雖然最近升穿0.9元，綜合以上各種不確定因素，有貨在手的散戶宜先沽貨離場。《資深市場人士 戴名》



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