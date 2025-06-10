10/06/2025 16:44

《本港經濟》中小企5月營商指數上升，進出口貿易及批發業較佳

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處發表今年4月份中小型企業業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從今年4月在收縮區域的41.2升至5月的42.1，而未來一個月(即6月)的業務收益展望動向指數為45.4。



按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但不少統計調查涵蓋的行業的相關指數在5月較上月上升，特別是進出口貿易業(從40.2上升至41.9)及批發業(從40.0上升至41.5)。



*5月數字受惠貿易摩擦緩和*



進出口貿易業新訂單的現時動向指數從4月的42.0上升至5月的44.0，而未來一個月的新訂單展望動向指數為45.8。



政府發言人表示，隨著環球貿易摩擦略見緩和，5月中小企的營商氣氛和對未來一個月的預期均有所改善。整體就業情況亦略為好轉。展望未來，外圍環境的不確定性會繼續影響營商氣氛。然而，本地經濟表現強韌，內地經濟持續穩步增長，應可提供有力支持。政府會繼續密切監察相關情況。(cl)