10/06/2025 17:00

《本港經濟》首季銀行以外金融業收益升三成，但地產業跌逾6%

《經濟通通訊社10日專訊》政府統計處今日發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第一季與去年第一季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益均有不同程度的升幅。其中，金融業(銀行除外)(+32.5%)、保險業(+23.1%)、進出口貿易業(+19.4%)及銀行業(+19.0%)的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，地產業(-6.7%)及零售業(-6.5%)的業務收益指數同期則錄得跌幅。



按服務界別分析，電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升60.2%，而旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數亦按年上升1.1%。



*電腦及資訊科技界別業務收益指數按季升50%*



今年第一季與去年第四季比較，不少主要服務行業經季節性調整的業務收益(以價值計算)均錄得不同程度的升幅。當中，保險業(+32.5%)、進出口貿易業(+20.3%)及銀行業(+19.9%)的業務收益指數均錄得雙位數升幅。另一方面，地產業的業務收益指數同期則下跌5.7%。



按服務界別分析，今年第一季較去年第四季比較，電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數上升50.3%，而旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數亦上升0.7%。



*政府：經濟增長應為服務業提供支持*



政府發言人表示，今年第一季不少服務行業的業務收益較去年同期上升。較顯著的升幅見於金融業(銀行除外)、保險業、進出口貿易業，以及銀行業。展望未來，經濟增長應為服務行業的業務提供支持。內地經濟繼續增長和香港政府各項增強經濟動能的措施應有利服務行業的業務，儘管一些行業或會受外圍環境的不確定性及市民和旅客於本地市場的消費模式轉變帶來的持續不利因素所影響。(cl)