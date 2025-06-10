10/06/2025 08:47

【ＡＩ】Klarna行政總裁：AI導致裁員浪潮或引發經濟衰退

《經濟通通訊社10日專訊》瑞典支付巨企Klarna的行政總裁西米亞特科夫斯基(Sebastian Siemiatkowski)預測，隨著全球各地公司減少高薪白領工作的人數，並用AI取代這些人，經濟衰退可能即將到來。



他表示：「這將對白領工作產生影響。當這種情況發生時，至少會在短期內導致經濟衰退。我認為，不幸的是，從技術的角度來看，我看不出我們如何能夠避免這種情況。」



他稱，在兩年的時間裏，該公司的員工人數已從5500人減少到3000人。他在去年8月表示，目標是透過自然流失等措施，而不是裁員，最終將員工人數降至2000人。



去年2月，Klarna宣布AI聊天機械人正在處理本來需要700名客戶服務人員的工作。(rc)