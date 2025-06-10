10/06/2025 09:27

【ＡＩ】WWDC大會遭差評，蘋果市值一度蒸發750億美元

《經濟通通訊社10日專訊》蘋果股價周一（9日）下跌1.21%，至201.45美元，顯示投資者對該公司在2025全球開發者大會(WWDC)上公布的更新及新功能失望。



大會開始大約6分鐘後，蘋果的股價突然下跌超過2.5%，從206美元左右跌至201美元以下，相當於蒸發了750億美元的市值。



股價下跌前，蘋果軟件工程主管費德里吉表示：「我們正在繼續努力，提供讓Siri更加個性化的功能。這項工作需要更多的時間來達到我們的高品質標準，我們期待在來年分享更多資訊。」換句話說，蘋果承諾已久對Siri的AI改造仍未準備好，令投資者失望。



科技記者馬克古爾曼在社交平台貼文中表示，對蘋果缺乏新的AI功能感到震驚，雖然這是他預料之中。



科技投資者、格伯川崎財富與投資管理公司總裁兼CEO格伯即表示：「蘋果甚至不在AI派對裏。」他在接受採訪時稱，已故的喬布斯會稱蘋果的新產品為「垃圾」。(rc)