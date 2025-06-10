10/06/2025 09:46

【外圍經濟】日本央行前官員預測：央行或於下財年放緩縮債步伐

《經濟通通訊社10日專訊》日本央行前執行委員會成員前田榮治於周一（9日）在受訪時表示，日本央行很可能在即將召開的央行貨幣政策委員會會議上宣布，於下一個財年顯著放緩政府債券購買縮減的執行速度。



他表示：「日本央行縮減購債的步伐可能將會放慢到每季度約2000億日圓，大約是目前步伐的一半，預計他們不會再維持4000億日圓的速度。」前田在離開日本央行之前主要負責央行貨幣市場執行與操作部門。



按照現行計劃，日本央行正朝著明年初將月度購債規模，縮減至2.9萬億日圓的目標前進。前田稱，大約1年後，該規模可能會進一步降至約2萬億日圓，與日本央行在2013年啟動大規模寬鬆政策前的國債購買量相當。



此外，前田表示：「日本央行確實關注超長期債，但除非直接導致全球金融市場與體系極度不穩，否則他們不會貿然出手干預。」(rc)