10/06/2025 10:36

【特朗普新政】美國參議院計劃公布特朗普稅改法案的重大修訂

《經濟通通訊社10日專訊》針對美國總統特朗普3萬億美元的標誌性經濟計劃，參議院共和黨議員計劃本周提出修訂版稅收和醫療健保條款，無視馬斯克對這項法案的指責，急於在7月4日之前頒布該法案。



參議院財政委員會計劃在醫療補助(Medicaid)以及醫療保險(Medicare)上節省開支，內容可能會與5月份在美國眾議院勉強過關的龐大法案版本不同。該委員會草案的公布可能會引發財政保守派和溫和派之間新一輪的爭論。



一名白宮官員稱，國會主要成員和負責推動這項稅改法案的特朗普政府官員，將於周四（12日）開會討論該法案。



眾議院議長約翰遜周一（9日）在白宮對記者表示，儘管談判時間有限，但他相信參議院能夠在7月4日這一最後期限前完成。他還表示，參議院多數黨領袖John Thune也對這一時間表持樂觀態度。(rc)