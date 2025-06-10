10/06/2025 10:41

【特朗普新政】美國或會在8月中旬用盡避免債務觸及上限的措施

《經濟通通訊社10日專訊》美國國會預算辦公室(CBO)周一（9日）表示，政府可能會在8月中旬至9月底之間耗盡用於履行償付義務的資金。



無黨派機構CBO對所謂X日的最新估計，跟3月份時的預測相比，推遲了至少兩周。這可能會為國會提供更多時間，以便就提高聯邦債務上限達成一致，這也是特朗普減稅方案的一部分。



債務上限於今年年初重新生效，此後財政部一直在動用特殊會計手段，以免突破上限，同時仍能按時履行聯邦償付義務。共和黨議員在特朗普的「大而美法案」中附加了一項措施，該措施將賦予財政部數萬億美元的額外借款權。該法案目前正在參議院進行審議。(rc)