10/06/2025 11:00

【外圍經濟】日本財務大臣：將推動國內投資者增持國債

《經濟通通訊社10日專訊》日本財務大臣加藤勝信周二（10日）表示，政府將與市場參與者密切溝通，並實施適當的債務管理政策，鼓勵日本國債持有者多元化。



加藤在例行新聞發布會上對記者表示：「重要的是，在日本央行縮減購債規模之際，政府努力確保各類投資者購買並持有政府債券。」



加藤表示，促進國內持有日本政府債券的措施包括，推出一種與短期利率掛勾的新型浮動利率票據，並允許非上市公司購買為個人投資者設計的債券。



*植田和男：透過減息提振經濟的空間有限*



與此同時，日本央行行長植田和男表示，在政策利率為0.5厘的情況下，如果經濟遇到嚴重下行壓力，央行透過減息提振經濟的空間有限。



植田在國會回答提問時表示，日本物價走勢仍需一段時日才能達到2%的通脹目標。如果央行對物價趨勢改善有足夠信心，將繼續加息。(rc)