10/06/2025 13:57

【外圍經濟】日本再投放20萬噸儲備米，以降低米價

《經濟通通訊社10日專訊》日本農林水產大臣小泉進次郎周二（10日）表示，日本將從緊急大米儲備中再釋放20萬噸大米，以應對自去年以來已上漲一倍的米價。



他表示，在新投放的大米中，2021年的10萬噸大米將首先出售給各種規模的零售商，以及有足夠碾磨能力的當地大米銷售商。其餘的將從2020年作物年開始。



小泉在新聞發布會上稱：「我們希望繼續應對，不要放慢速度，以便庫存的大米能夠以較低的成本迅速送到消費者手中。我們絕不能讓日本經濟中物價和工資的良性循環被打破。如果原因是大米，那麼我認為我們必須迅速解決這些問題。」



日本自3月份以來，已經從大約90萬噸緊急儲備中釋放了大約60萬噸大米。在小泉的新分銷政策下，僅在過去兩周，其中大約一半是直接賣給零售商。



周一公布的數據顯示，日本超市米均價連續第二周下跌，截至6月1日的7天內，每5公斤米均價降至4223日圓，下跌37日圓。(rc)