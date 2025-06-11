11/06/2025 17:23

《外圍焦點》歐洲央行執委講話，美國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》美方暗示對華貿談有進展，美股三大指數昨日（10日）收市報升。道指升105.11點或0.25%，報42866.87點；標普500指數升32.93點或0.55%，報6038.81點；納指升123.75點或0.63%，報19714.99點。港股方面，恆生指數收市報24366，升204點或0.8%，成交2352億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，英倫銀行金融穩定戰略與風險執行主管Nathanael Benjamin在全球投資管理峰會演講。8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內就「數字支付的現狀與未來」講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.3%擴大至2.4%，經季節調整料由326.43升至327.32。(wa)