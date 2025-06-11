11/06/2025 08:39

【特朗普新政】特朗普稱加州遭外敵入侵，聯邦法官為派兵開綠燈

《經濟通通訊社11日專訊》美國加州洛杉磯地區局勢持續動盪，美國總統特朗普聲稱當地正遭到「外敵」入侵。加州聯邦法官同日駁回州政府訴訟，為特朗普向洛杉磯派遣美軍和國民警衛隊的動議。



示威者與執法人員周二（10日）繼續在市中心聯邦大樓外衝突，執法人員使用震撼彈和胡椒噴霧驅散，幾十人再次走入高速公路堵塞交通，迅速被加州公路巡警驅散。



*特朗普：抗議活動存在叛亂行為*



特朗普在北卡羅來納州布拉格堡軍事基地向士兵發表講話，形容洛杉磯正遭到外敵入侵，他不會容忍這種無政府狀態，不會容許聯邦人員遭到襲擊。特朗普早前在白宮回應記者提問時說，國民警衛隊將留在洛杉磯，直到沒有危險為止。如果他認定洛杉磯的抗議活動存在叛亂行為，將引用《叛亂法》處理。



加州一名聯邦法官同日駁回州政府請求法院，立即阻止特朗普政府向洛杉磯派遣美軍和國民警衛隊的動議，但安排在星期四（12日）下午舉行聽證會。



洛杉磯市長巴斯接受傳媒訪問時說，將會與警察局長會面，商討實施宵禁的可能性，她的初步想法是任何措施都不會包括整個市中心地區。(jf)