11/06/2025 13:59

【特朗普新政】加州州長紐森：「民主受到攻擊，最擔心時刻來臨」

《經濟通通訊社11日專訊》美國加州州長紐森於當地時間周二（10日），發表自當地爆發騷亂以來，最重要電視講話。他眼帶淚光稱：「民主就在我們眼前遭受攻擊。我們擔心的時刻已經到來。」



紐森指控總統特朗普濫用權力，繞過州和地方官員，進行了「非法和煽動性」的軍事部署。他提醒全國其他地區，為出現類似動亂局面做好準備。稱：「加州可能是第一個，但不是最後一個，下一步就會輪到其他的州。」



隨著針對聯邦移民執法的抗議活動進入第五晚，洛杉磯在市中心部分區域實施了夜間宵禁。自周末以來，大洛杉磯地區已有380多人被捕。總統特朗普警告，若衝突蔓延到全國，不排除動用更大武力應對。(jf)

