11/06/2025 16:12

【特朗普新政】上周與特朗普決裂，馬斯克發帖表示「深感後悔」

《經濟通通訊社11日專訊》美國億萬富豪馬斯克上周與總統特朗普公開決裂，他周三在社交平台表示感到「深感後悔」。



馬斯克在社交媒體平台X上寫道：「我後悔上周發表的一些關於總統@realDonaldTrump的帖子，這些帖子太過分了。」



馬斯克因為反對特朗普正在國會推動的減稅法案，引發雙方決裂。馬斯克聲稱自己對特朗普當選總統居功至偉，支持彈劾特朗普，甚至暗示特朗普牽扯到愛潑斯坦的性犯罪案件，激怒了後者。



特朗普威脅以終止馬斯克的政府合同作報復，導致特斯拉公司股價上周四（5日）大跌，隨後已收復大部分失地。(jf)