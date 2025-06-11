11/06/2025 12:22

景順趙耀庭：下半年偏好非美國股票，料美元跌5%減息最多三次

《經濟通通訊社11日專訊》景順環球市場策略辦公室今日發布《2025年年中投資展望》，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，全球經濟與政治格局正快速變化，市場不確定性自去年起顯著增加。他建議投資者透過分散投資於不同地區市場及資產類別，以降低風險。



*非美國股市下半年表現可期*



趙耀庭提到，「解放日」宣布的對等稅及其後暫緩實施，引發市場劇烈波動，政府政策的不穩定削弱了企業信心與消費者情緒。他認為，美國股市估值仍偏高，建議聚焦低波幅、高質素及高股息的美國股票，並限制超大型股的持倉。展望未來，非美國股市預計在歐洲及亞洲市場帶動下將表現出色。



在中國市場方面，政府明確表態支持經濟增長及推動股市上漲，他表示景順將順應此趨勢進行投資布局。



*減持信貸板塊，美國違約風險被誇大*



債券方面，鑑於美國政策波動及財政前景不明，趙耀庭指出，將傾向投資於美國以外的全球債券，並計劃輕微減持大部分信貸板塊，對投資組合的整體風險保持審慎態度。



針對市場對美國國債違約的擔憂，他認為相關言論過於誇張，對美國債務上限的提高抱有信心，但警告聯邦政府的現金及非常規措施可能在8月耗盡。



*美元料下半年走弱，聯儲局或減息兩至三次*



美元方面，趙耀庭認為，全球多國正重新評估對美元的風險敞口。自2022年以來，各國央行大幅增持黃金，顯示其正尋求分散對美元的依賴。若此趨勢持續，美元可能長期走弱，預計下半年將進一步貶值，幅度可能達5%。同時，報告預測美國聯儲局今年下半年將減息兩至三次。(kl)