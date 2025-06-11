11/06/2025 19:27

《再戰明天》美國公布PPI，周大福公布業績

《經濟通通訊社11日專訊》美國公布PPI，及周大福公布業績，料為周四（12日）市場焦點。



*歐洲央行管委發表講話，英國公布工業生產等數據*



各國重要經濟活動方面，周四本港時間3:00pm，歐洲央行管委艾斯克里瓦發表講話。5:00pm，歐洲央行執委施納貝爾訪問歐元之家。晚上8:00pm，歐盟執委會和歐洲央行舉行年度聯合會議，演講嘉賓包括歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲央行執委施納貝爾。



數據方面，周四（12日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布4月服務業指數，月率料由0.4%逆轉至下滑0.1%；4月工業生產年率跌幅料由0.7%收窄至0.2%，月率跌幅料由0.7%收窄至0.5%。4:30pm，香港公布第一季工業生產；第一季生產者物價指數。8:30pm，美國公布5月生產者物價指數，月率料由下滑0.5%改善至升0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%；連續申請失業救濟金人數料由190.4萬升至191萬；首次申請失業救濟金人數料由24.7萬降至24.2萬。



在本港，明日公布業績的公司有:周大福(01929)等。(wa)