11/06/2025 12:56

大華銀行料美元兌港元短期內仍可能徘徊於上限附近

《經濟通通訊社11日專訊》大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，儘管近期匯率波動幅度較大，但若本地流動性保持充裕，美元兌港元短期內仍可能徘徊於上限附近。因此，該行最新的美元兌港元預測，由2025年第三季至2026年第二季分別為7.84、7.82、7.80及7.80。



李國基補充，貨幣政策考量及撤離美國資產的重新配置，都是利空美元的因素，惟前者將逐步取代後者成為主導，美元下跌的速度或將放緩。該行亦留意到G-10市場美元期貨的淨沽空持倉短期內可能已見頂。整體而言，該行維持美元指數下行趨勢的觀點，最新預測為2025年底98.4，而2026年第二季底96.5。



*估計聯儲局分別於9、10及12月各減息25個基點*



該行表示，2025年第二季，特朗普反覆提出關稅威脅，導致資金從美國資產撤出，隨後關稅衝突降溫或會緩和資金外流的壓力。第三季將會是關鍵時期，美國貿易伙伴及中國的90天關稅暫緩期將分別於7月9日及8月13日屆滿。可能出現的情景包括：重回「解放日」關稅水平、實施預設關稅稅率、或是延長暫停期限，惟目前仍具高度不確定性。然而，特朗普如要重施4月時超高關稅水平，面臨的障礙甚高。



此外，特朗普政府現正面臨法律挑戰，限制其加徵關稅的權力。預期2025年下半年，全球貿易戰將逐步降溫，資本撤離美國資產的趨勢或將放緩，從而減輕美元的下行壓力。



該行提及，隨著關稅風險減退，市場焦點將重新回到貨幣政策。該行重申預期，聯儲局將分別於9月、10月及12月的聯邦公開市場委員會會議上進行各25個基點的減息。該行預計聯儲局將於暫停加息9個月後重啟寬鬆周期，而其他G10央行則逐步結束其寬鬆政策，將有助收窄美元利差，對美元構成下行壓力。(bn)