11/06/2025 16:01

【關稅戰】標普：多數中資銀行能夠承受關稅壓力

《經濟通通訊社11日專訊》國際評級機構標普發表題為《多數中資銀行能夠承受關稅壓力》（Most China Banks Can Weather Tariff Strains）的報告指，對銀行易受關稅影響的風險敞口進行了壓力測試，關稅壓力不會影響受評中資銀行的信用狀況。



標普表示，在壓力測試下，受評中資銀行的信用狀況仍然能夠應對不良資產增多帶來的影響。政府的注資計劃將助力國有大行增加損失緩沖，並有助於該行維持目前對其資本狀況的評估，亦認為沿海省份的區域性銀行將面臨更大壓力。多數受評銀行在全國展業，擁有多元化的資產組合，這使得其信用狀況更加穩定。



標普指，在壓力情景下，該行做出以下假設：普惠型小微企業貸款（較低貸款利率）最可能承壓。小微企業通常利潤微薄，財務靈活性有限，難以應對業務的劇烈波動。因此該行假設小微企業貸款的不良資產比率達到20%；貿易融資也會受到一定影響。該行用銀行的票據貼現來衡量這一敞口。該行假設此類貸款的不良資產比率達到5%，而這一假設已然較高，因為票據的對手方一般為金融機構，違約率通常可忽略不計。此外，銀行的票據貼現大部分來自國內貿易，受美國提高關稅的影響較小；該行假定銀行將對增量不良資產計提50%的撥備，並按照中國25%的法定稅率對其資本所受沖擊進行稅後調整。(bn)