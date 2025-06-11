11/06/2025 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02 - 一周 0.10982 -0.072 兩周 0.22018 -0.577 一個月 0.62119 +7.595 兩個月 1.27196 +3.244 三個月 1.72226 +2.512 六個月 2.41393 +2.417 一年 3.02268 +0.875

《經濟通通訊社11日專訊》港元中長期拆息回升，其中，與樓按相關的一個月拆息結束六連跌，升近8基點至0.62119厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至1.72226厘，同見6月6日後最高。隔夜息維持0.02厘，一、兩周拆息回落，但六個月及一年期拆息分別升至2.41393厘和3.02268厘。港元匯價暫時最低見7.8493兌1美元，為2023年5月後最弱，最新則報7.8492。(cl)資料來源：香港銀行公會