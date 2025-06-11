11/06/2025 11:25
《港元利率》一個月拆息結束六連跌，港元貶至逾兩年低位
《經濟通通訊社11日專訊》港元中長期拆息回升，其中，與樓按相關的一個月拆息結束六連跌，升近8基點至0.62119厘，反映銀行資金成本的三個月拆息亦升至1.72226厘，同見6月6日後最高。
隔夜息維持0.02厘，一、兩周拆息回落，但六個月及一年期拆息分別升至2.41393厘和3.02268厘。
港元匯價暫時最低見7.8493兌1美元，為2023年5月後最弱，最新則報7.8492。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息維持0.02厘，一、兩周拆息回落，但六個月及一年期拆息分別升至2.41393厘和3.02268厘。
港元匯價暫時最低見7.8493兌1美元，為2023年5月後最弱，最新則報7.8492。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02
|-
|一周
|0.10982
|-0.072
|兩周
|0.22018
|-0.577
|一個月
|0.62119
|+7.595
|兩個月
|1.27196
|+3.244
|三個月
|1.72226
|+2.512
|六個月
|2.41393
|+2.417
|一年
|3.02268
|+0.875
資料來源：香港銀行公會