11/06/2025 18:59

【高息定存】建行亞洲推港元定存優惠1個月6.68%

《經濟通通訊社11日專訊》中國建設銀行(亞洲)公布，「最新定期存款及儲蓄戶口推廣」，由即日起至2025年6月30日，全新「貴賓理財」客戶符合指定要求，可享價值1100港元盈富基金，同時符合投資及保險額外迎新獎賞要求，更可享額外2200港元盈富基金，合共可享高達3300港元盈富基金(02800)金獎賞，另外，全新「貴賓理財」客戶親臨分行以新資金開立港元或指定貨幣(包括美元、澳元、紐元、加元或英鎊)3個月定期存款，可尊享高達5.38%特惠定存年利率。



由即日起至2025年6月30日，全新合資格客戶透過「e賬戶服務」成功開戶，填妥網上登記表格並存入10萬港元或以上資金，即可輕鬆坐享港元1個月6.68%、2個月5.28%或3個月4.80%其中一項特惠港元定期存款年利率。



由即日起至2025年6月30日，合資格客戶登記「出糧增值」服務並於指定期間內成功完成合資格出糧交易，可享出糧狂賞，出糧方式以僱主自動出糧服務，合資格客戶可享500港元現金獎賞，持有該行證券戶口，更可享價值1200港元盈富基金獎賞，合共價值高達1700港元，透過其他銀行定期轉賬自製出糧都有賞，合資格客戶可享200港元現金獎賞，持有該行證券戶口，更可享價值600港元盈富基金獎賞，合共價值高達800港元。(bn)