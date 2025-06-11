11/06/2025 09:15

《投資展望》思博瑞資管：全球經濟恐陷收縮，股債投資宜多元化

《環富通基金頻道11日專訊》思博瑞投資管理(Allspring Global Investments)資深投資組合經理兼多元資產解決方案團隊主管Matthias Scheiber及投資分析聯席主管John Hockers發表2025年中期展望評論。



*美關稅推升通脹壓力，貿易收支或縮窄*



美國關稅推升通脹壓力。當前環境下，美國經濟呈現滯脹格局，增長疲軟且短期通脹上升。在高息環境下，市場波動料將持續。美國以外，亞洲及歐洲經濟在2024年已現疲態，歐洲多國增長放緩，中國房地產市場問題仍未解決。



在特朗普執政下，關稅料將繼續影響美國貿易政策。中期而言，美國貿易收支或將縮窄，對美國本身及其貿易夥伴均帶來影響。儘管美國消費者強勁的支出支撐全球經濟，避免陷入衰退，但全球貿易戰、美國政府開支削減及通脹壓力上升恐將削弱美國消費，導致全球經濟連續數季陷入收縮。



中國與美國及其他西方民主國家脫鈎。關稅政策促使貿易流向遠離美國，中國將需尋找新出口市場，而歐洲將成為首選目標。近期美元疲軟引發投資者關注，貿易加權人民幣亦同步走弱，對歐洲貨幣構成升值壓力。



*可配置以美元計價高收益短債，搭配優質長期國際債*



全球公開交易債券市場收益率處於歷史高位。配置以美元計價的高收益短期債券，搭配優質的長期國際債券，有助投資者降低風險。此外，投資於國際市場或評級較低的多元債券及以信貸資產為主的投資策略，亦有助投資者分散風險、提升回報並增強投資組合韌性。



*新興市場股票具本土增長動力，美中小型股估值與增長潛力提升*



國際股市隨著美元走弱開始受惠，美國股市則因關稅及財政政策影響而出現資金外流。新興市場股票目前在全球投資組合中的配置比例較低，估值亦低於美國市場，並具獨特的本土增長動力。與大型股相比，美國中小型股的估值與增長潛力已顯著提升。對於有意擴大美股市值配置、投資於大型股以外股票以實現投資組合多元化的投資者而言，目前是個具吸引力的入市點。(wa)