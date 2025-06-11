11/06/2025 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1815 -25.00 1歐元/人民幣 8.2082 +2.00 100日圓/人民幣 4.9553 -158.00 1港元/人民幣 0.9150 -3.50 1英鎊/人民幣 9.6974 -408.00 1澳元/人民幣 4.6875 +50.00 1紐元/人民幣 4.3489 +1.00 1新加坡/人民幣 5.5839 -49.00 1瑞郎/人民幣 8.7327 -147.00 1加元/人民幣 5.2548 +90.00 1人民幣/林吉特 0.5900 +8.10 1人民幣/俄羅斯盧布 10.9236 -685.00 1人民幣/南非蘭特 2.4648 -18.00 1人民幣/韓元 189.9100 +130.00

《經濟通通訊社11日專訊》中美經貿磋商機制首次會議在倫敦經過兩天磋商，已就貿易談判框架達成一致，雙方將向兩國領導人匯報。商務部副部長李成鋼表示，在過去的2天時間，中美雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報，希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點，上個交易日報7.1840。