11/06/2025 09:23
【聚焦人幣】中美貿談框架達共識，人幣中間價升25點子逾兩月高
《經濟通通訊社11日專訊》中美經貿磋商機制首次會議在倫敦經過兩天磋商，已就貿易談判框架達成一致，雙方將向兩國領導人匯報。商務部副部長李成鋼表示，在過去的2天時間，中美雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報，希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點，上個交易日報7.1840。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點，上個交易日報7.1840。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1815
|-25.00
|1歐元/人民幣
|8.2082
|+2.00
|100日圓/人民幣
|4.9553
|-158.00
|1港元/人民幣
|0.9150
|-3.50
|1英鎊/人民幣
|9.6974
|-408.00
|1澳元/人民幣
|4.6875
|+50.00
|1紐元/人民幣
|4.3489
|+1.00
|1新加坡/人民幣
|5.5839
|-49.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7327
|-147.00
|1加元/人民幣
|5.2548
|+90.00
|1人民幣/林吉特
|0.5900
|+8.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9236
|-685.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4648
|-18.00
|1人民幣/韓元
|189.9100
|+130.00