11/06/2025 08:16

【關稅戰】商務部副部長李成鋼︰中美就貿易談判框架達成一致

《經濟通通訊社11日專訊》中美經貿磋商機制首次會議連續第二日在英國倫敦舉行，雙方談判團隊經過兩天磋商，已就貿易談判框架達成一致，雙方將向兩國領導人匯報。



中國國際貿易談判代表、商務部副部長李成鋼在當地步出會場後向媒體說明進展，他稱：在過去的2天時間，中美雙方團隊進行了很深入的交流，「我們的溝通是非常專業、理性、深入、坦誠的」。



*兩國官員將向各自領導人匯報*



李成鋼續指，雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況及原則達成的落實框架，向各自的領導人匯報，希望這次倫敦會談取得的進展有利於中美之間進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。



*盧特尼克：應能解決稀土限制問題*



美方代表之一的商務部長盧特尼克早前向記者表示，正處理各種貿易問題，他認為會談非常順利，花許多時間、努力和精力，每個人都埋頭苦幹、密切合作，目標是盡力完成任務。盧特尼克會後表示，與中國達成的貿易框架和實施計劃應能解決稀土和磁材的限制問題。



美國財長貝森特在會議結束前離開蘭開斯特府，表示需要返回華盛頓，出席國會聽證會。他指美中進行了兩日富有成效的會談。(ct)