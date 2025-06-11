11/06/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升29點子，報7.1840

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開29點子，報7.1840，上個交易日即期匯率收盤報7.1869。



中美倫敦談判剛剛達成貿易框架。中國商務部副部長李成鋼表示，中美談判團隊經過兩天的會談，已就貿易框架達成一致，並將匯報給雙方領導人。美商務部長盧特尼克也表示，中美應能解決稀土和磁材的限制問題。



市場人士稱，目前市場聚焦中美倫敦談判的更多實質性細節，隨著貿易緊張局勢的緩解，市場的焦點重回美國財政不可持續性擔憂，人民幣則受國內經濟基本面相對偏弱影響而反彈力度仍會偏弱。



中金公司外匯團隊最新半年度展望認為，下半年美元仍有一定的下行空間，關稅對美國經濟的影響也將逐步在硬數據中得以體現，而人民幣在高關稅影響下表現超出預期，這和美元轉弱或有很大關係。考慮到保持匯率「韌性」的政策取向不變，人民幣匯率在下半年或繼續保持偏低波動。(jq)