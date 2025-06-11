11/06/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升11點子，報7.1858

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1858，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，全日在7.1839至7.1890之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升15點子，報7.1874。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1815，較上個交易日升25點子，兩連升，創4月2日以來逾兩個月新高，較市場預測偏弱14點。



交易員稱，當前中美貿易談判達成框架，但缺乏進一步的細節，人民幣和美元都在等待更多的指引。市場人士也表示，隨著中美貿易緊張局勢的緩解，疊加美元仍相對偏弱，人民幣的外部壓力持續緩解，但受國內經濟基本面相對偏弱影響，匯率穩定預期有增無減，市場供需均衡，匯率反彈空間受限。



瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，美元中期仍會走弱，人民幣兌美元匯率保持相對穩定，但有升值壓力，年底前有望觸及7.10關口，明年目標7.0，過程會有波動，甚至明年某個時刻會破7。(jq)