11/06/2025 09:29

【關稅戰】官媒：國內逾14億人超大規模市場是外貿企業底氣所在

《經濟通通訊社11日專訊》中美關稅戰下，中國政企合力幫助「出口轉內銷」。《人民日報》今日發表署名呂鍾正、題為《超大規模市場就是底氣所在》的快評指，面對複雜嚴峻的國際形勢，國內市場是外貿企業的底氣。



快評稱，「這裏有超大規模市場，一些外貿企業喊出『14億多人的生意足夠大』；這裏的消費結構持續升級，超4億中等收入群體的消費需求正快速增長；這裏有發達的物流和電商體系，方便靈活切換兩個市場；這裏還有強力的政策支撐，比如推動汽車、家電等外貿企業加入『以舊換新』支持範圍」。



快評認為，當前穩外貿與擴消費正互相促進。國內大市場有廣闊空間，做品牌、練內功，好產品會迎來新機遇。(sl)