11/06/2025 11:23

【ＡＩ】豆包大模型1.6正式發布：高考數學得分144全國第一

《經濟通通訊社11日專訊》字節跳動旗下火山引擎今日在「2025火山引擎春季FORCE原動力大會」上正式發布豆包大模型1.6。火山引擎總裁譚待表示，豆包大模型1.6推理能力強，在高考全國新一卷數學單科，豆包大模型得分144分，為全國第一。



豆包大模型1.6包含三款產品，分別是Doubao-Seed-1.6-thinking、Doubao-Seed-1.6、Doubao-Seed-1.6-flash。其中thinking模型思考能力強化，支持多模態；Doubao-Seed-1.6支持on/off/auto三種思考模式；flash極致速度，且支持多模態。3款產品均支持256K長上下文。



*豆包大模型1.6價格降幅高達63%*



譚待又介紹，豆包大模型1.6將採用統一定價模式，每百萬tokens最低僅2.6元人民幣，相較於豆包大模型1.5與DeepSeek-R1的每百萬tokens 7元人民幣的價格，大幅下降63%。



譚待並指，截至今年5月底，火山引擎豆包大模型tokens日均調用量已經達到16.4萬億，是發布時的137倍。根據IDC市場數據，火山引擎佔據46.4%的市場份額。(sl)