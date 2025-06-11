11/06/2025 10:02

【外圍經濟】美國5月核心通脹率料小幅上升，顯示關稅轉嫁效應

《經濟通通訊社11日專訊》美國周三（11日）將公布通脹數據，5月核心通脹率可能有所上升，顯示關稅對一些主要依賴進口的商品價格產生溫和影響，而機票等部分服務類價格則可能漲幅較小，甚至出現下跌。



根據彭博調查經濟學家所得預估中值，剔除波動較大食品和能源項目後的核心消費者價格(CPI)按月料上漲0.3%，高於4月漲幅0.2%。核心CPI按年料上漲2.9%，標誌著今年以來通脹放緩趨勢出現逆轉。



分析指，經濟學家一直在關注特朗普政府的新關稅，會如何轉嫁給消費者。截至4月的CPI報告顯示，這種影響仍屬溫和，因為企業吸收了部分成本，並依賴於關稅實施前採購的庫存。



不過，包括沃爾瑪在內的一些企業已經表示，將開始提高部分商品的價格。美國銀行經濟學家在報告中指出，相比4月，5月的數據將顯示關稅的影響更為廣泛。服裝、新車和家用電器等關稅較高的商品值得關注。(rc)