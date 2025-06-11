11/06/2025 14:58

【美國議息】投資者愈來愈押注聯儲局2025年只會減息一次

《經濟通通訊社11日專訊》在經濟增長有韌性且通脹揮之不去的跡象下，投資者愈來愈押注聯儲局今年只會減息一次。



美國周三（11日）將公布5月份CPI數據，預計將出現回升。外界普遍預期，聯儲局下周將維持利率穩定，追蹤聯儲局政策路徑預期的期貨和選擇權顯示，投資者正解除未來幾個月的減息溢價。



掉期投資者現在預計，年底前減息幅度約為0.45個百分點，這是自特朗普4月初宣布加徵高關稅以來，他們預期的最小幅度減息。



此外，5月就業數據強於預期，促使投資者退出寬鬆的押注。在與擔保隔夜融資利率 (SOFR)掛勾的期權中，針對今年聯儲局今年只會出手一次，甚至不會出台政策舉措的對沖活動有所增加。(rc)