24,360.27
+197.40
(+0.82%)
24,333
+259
(+1.08%)
低水27
8,860.02
+92.66
(+1.06%)
5,453.49
+61.30
(+1.14%)
2,013.53億
3,402.32
+17.50
(+0.517%)
3,894.63
+29.16
(+0.754%)
10,246.02
+83.84
(+0.825%)
2,117.27
+16.34
(+0.78%)
109,665.2900
-609.1000
(-0.552%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0926
澳元最佳客戶買入價
5.1228
歐元最佳客戶買入價
8.9770
英鎊最佳客戶買入價
10.5937
日圓最佳客戶買入價
5.4194
推廣【買1送1】維柏健健骨鐵三角7天見效
恒生指數
24,360.27
+197.40
(+0.82%)
期指
低水27
24,333
+259
(+1.08%)
國企指數
8,860.02
+92.66
(+1.06%)
科技指數
5,453.49
+61.30
(+1.14%)
大市成交
2,013.53億
股票
1,855.25億
(92.139%)
窩輪
75.66億
(3.758%)
牛熊證
82.62億
(4.103%)
即時更新：11/06/2025 15:15
可賣空股票總成交
1,132.79億
主板賣空
156.06億
(13.777%)
半日數據，更新：11/06/2025 12:40
上証指數
成交：5,018.07億
3,402.32
+17.50
(+0.517%)
滬深300
3,894.63
+29.16
(+0.754%)
深証成指
10,246.02
+83.84
(+0.825%)
MSCI中國A50
2,117.27
+16.34
(+0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
109,665.2900
-609.1000
(-0.552%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0926
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1228
歐元/港元
最佳客戶買入價
8.9770
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5937
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.4194
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌 淚憶做照顧者經歷 呼籲珍...
醫學通識 健康解「迷」

癌症警號丨50歲視后一家三人全患癌 淚憶做照顧者經歷 呼籲珍...
易經看世界

【易經看世界】從豐卦和大畜卦看稀土及稀土政治：中國會否打稀土牌？

職場女王︱新世代易辭職，如何管理玻璃心？青年人的三大職場忠告
職場 職場女王

職場女王︱新世代易辭職，如何管理玻璃心？青年人的三大職場忠告
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01211 比亞迪股份00700 騰訊控股02318 中國平安00001 長和00388 香港交易所
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
4.45%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新：10/06/2025 16:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
0.02%
1個月
0.62%
3個月
1.72%
更新：11/06/2025 11:15
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1228
電匯客戶賣出
5.1040
更新：11/06/2025 15:15:18
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處