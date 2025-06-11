11/06/2025 08:38

金川國際(02362)首季售銅量跌9.5%，未銷售鈷

《經濟通通訊社11日專訊》金川國際(02362)公布，截至3月31日止首季售銅1.19萬噸，跌9.5%，未有銷售任何鈷，去年同期售318噸。



該集團指，首季產銅1.39萬噸，升6.8%，主要受Ruashi礦場生產由電解銅轉向銅精礦所驅動，而首季產鈷71噸，跌86.6%，由於剛果民主共和國國家電網電力供應不穩定，故暫停SX-EW系統，而該系統於5月中旬恢復運作。該集團自3月28日停牌。



*附屬獲借上限2億美元*



另外、該集團指，一間非全資附屬公司Ruashi Mining SAS作為借款人就本金總額上限為2億美元之10年有期貸款融資簽訂一份銀行融資合同。貸款融資將用於為借款人所擁有Musonoi深加工項目的開發及建設撥資。(wh)