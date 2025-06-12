12/06/2025 17:18

《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布PPI等數據

《經濟通通訊社12日專訊》中美原則上就落實日內瓦會談共識達成框架，但未能消除華爾街疑慮，且美國5月CPI升幅低於預期，再引發白宮與聯儲局矛盾，美股三大指數昨日收市報跌，道指跌1.10點，報42865.77點；標普500指數跌16.51點或0.27%，報6022.30點；納指跌99.11點或0.50%，報19615.88點。港股方面，恒生指數收市報24035，跌331點或1.4%，成交2444億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐盟執委會和歐洲央行舉行年度聯合會議，演講嘉賓包括歐洲央行副總裁德金多斯及歐洲央行執委施納貝爾。10:15pm，歐洲央行執委埃爾德森在國際貨幣基金組織(IMF)-世界銀行年度高階監管者會議上發表主旨演講。13日凌晨12:00am，美聯儲發布美國季度金融帳戶數據。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月生產者物價指數，月率料由下滑0.5%改善至升0.2%，年率升幅料由2.4%擴大至2.6%；連續申請失業救濟金人數料由190.4萬升至191萬；首次申請失業救濟金人數料由24.7萬降至24.2萬。



在美國，今日公布業績的公司有：途牛(US.TOUR)、優信(US.UXIN)、宜人金科(US.YRD)等。(wa)