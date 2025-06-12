12/06/2025 07:57

《國金頭條》中美貿談達框架，未能消除華爾街疑慮，美股先升後跌

《經濟通通訊社12日專訊》中美原則上就落實日內瓦會談共識達成的框架，但未能消除華爾街疑慮。且美國5月CPI升幅低於預期，再引發白宮與聯儲局矛盾。美股三大指數收市報跌，標普500指數結束三連升。



道指高開15點後，一度升最多248點，高見43115點；標指曾升0.34%，納指最多漲0.43%。道指收市跌1.10點，報42865.77點；標普500指數跌16.51點，或0.27%，報6022.30點；納指跌99.11點，或0.50%，報19615.88點。



蘋果(US.AAPL)跌1.9%，領跌超大型股。特斯拉(US.TSLA)開市早段顯著向上，股價一度升逾3%，尾市反覆向下，日內升0.1%。特斯拉創辦人兼行政總裁馬斯克於X平台發文，坦言對上周發表有關美國總統特朗普的言論感到後悔，承認當時言辭過激，並已刪除相關貼文。



*特朗普：中美已達一致*



美國總統特朗普表示，美國與中國已就重要經貿協議達成一致，協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國則將放寬對中國學生赴美留學的限制。



特朗普又稱：「我們將獲得總計55%的關稅，中國將獲得10%的關稅，兩國關係非常好。」他強調，協議仍需雙方最高領導人批准後方可正式生效。特朗普同時再次敦促聯儲局減息，市場對聯儲局9月減息的預期升溫。



美匯指數表現疲弱，持續下探，反映投資者對美國經濟前景及貨幣政策預期的審慎態度。美匯指數一度觸及98.52低位，日內報約98.67，跌幅約0.37%。



美元兌日圓呈現窄幅波動，日內高位達145.46，低見144.32，最新報144.56，較前一交易日跌約0.20%。自5月以來，日圓兌美元表現持續偏弱。歐元兌美元持續強勢，日內一度突破1.149，單日升幅超過0.5%，報價約1.1484。



現貨黃金價格持續走高，盤中一度觸及每盎司3360美元，較昨日升約0.66%。倫敦期金最新報約每盎司3366.46美元，升0.68%。(jf)