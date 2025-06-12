12/06/2025 08:08

【特朗普新政】5月CPI按年升2.4%遜預期，特朗普再促減息

《經濟通通訊社12日專訊》美國最新通脹數據顯示，5月消費物價指數(CPI)按年升幅為2.4%，低於市場預期的2.5%，亦較4月的2.3%略為上升。按月計，CPI僅升0.1%，同樣低於預期及前值的0.2%。



核心CPI（扣除食品及能源價格）按年升2.8%，低於預期的2.9%，與4月持平。按月升幅則僅0.1%，遠低於市場預期的0.3%，並較前值的0.2%進一步放緩。這已是核心CPI連續第四個月低於市場預期，反映美國通脹壓力持續緩和。



根據美國勞工統計局公布的數據，能源價格按月下跌1%，新車及二手車價格分別下跌0.3%及0.5%。服裝價格亦錄得0.4%的跌幅。相反，食品及住房價格分別上升0.3%。(kk)



美國總統特朗普於社交平台發文，指最新公布的美國5月消費者物價指數(CPI)數據「非常強勁」，再次呼籲聯儲局應大幅減息1厘，以降低美國到期債務的利息負擔。



特朗普強調，聯儲局應大幅減息可以大幅減少利息支出，對國家至關重要。聯儲局將於下周召開貨幣政策會議，市場高度關注其最新經濟預測及利率指引。(jf)