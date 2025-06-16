12/06/2025 08:50

【中東戰火】美國撤離部分駐巴格達使館人員，中東風險刺激油價升

《經濟通通訊社12日專訊》美國國務院表示，基於伊朗核協議談判瀕臨破裂，已下令部分工作人員撤離駐巴格達使館，並允許軍人家屬撤離中東。中東地區安全風險上升，刺激紐約期貨一度飆升5.2%。



此前《紐約郵報》播出對總統特朗普的採訪，特朗普表示他對就伊朗核談判的前景愈來愈失去信心。與此同時，伊朗警告稱如果談判破裂，伊朗遭到襲擊，將報復美國在中東的軍事設施。



伊朗國防部長納西爾扎德在電視講話中表示：「我真誠希望不會走到那一步，希望談判能夠達成解決方案，但如果不能如此，衝突被強加於我們，對方無疑將遭受更大的損失。我們將毫不猶豫地瞄準駐在國的所有美國基地。」(jf)